نصائح تفقدك وزنك وتحميك من الإصابة بالسكرى

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض النصائح التى تساعد على فقدان الوزن والحماية من الإصابة بالسكرى، وفقا لـ "Eat this"، منها: -تناول أوميجا 3: تعد أحماض أوميجا 3 من العناصر الغذائية المهمة للجسم لعدم إنتاجها بصورة طبيعية، ولفائدتها فى تقليل الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى. -التمارين الهوائية: توصلت نتائج دراسة جاءت فى مجلة "بلوس الطب" إلى فائدة التمارين الهوائية فى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى، لذلك يجب الانتظام بممارسة تمارين الجرى والمشى. -اتباع نظام غذائى: يساهم تناول الأنظمة الغذائية المتوازنة فى تقليل خطر الإصابة بالسكرى، حيث يجب أن يحتوى على الفواكه والخضراوات والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون. -تجنب الأطعمة المصنعة: تسبب عددًا من مشاكل التمثيل الغذائى بما فى ذلك انخفاض حساسية الأنسولين، وأشارت دراسة أجريت على 60 ألف امرأة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى بنسبة 56%. -عدم الإفراط فى تناول اللحوم: تهدد متناوليها بزيادة الوزن وخصوصا عند الاعتماد على تناول الأنواع الغنية بالدهون.

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