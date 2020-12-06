فى الفلبين .. الضرب بالعصى عقاب غير الملتزمين بالتباعد الاجتماعى

وشددت الشرطة الفلبينية على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى منها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وفى حالة المخالفة يتم عقاب غير الملتزمين بالضرب بالعصى.
وأشار الجنرال سيزار بيناج، قائد الفريق المكلف بمكافحة كورونا، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن قوات الشرطة والجيش يعملان على تنظيم دوريات فى الأماكن العامة بالعاصمة مانيلا والأماكن المزدحمة، ويحملون وقتها عصى من الخيزران بطول متر لقياس التباعد الاجتماعى، وفقا لما جاء فى "رويترز".
وأضاف أنه فى حالة عدم الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعى يتم ضرب غير الملتزمين من قبل الدوريات المتواجدة فى المناطق ذات الكثافة المرتفعة مثل الأسواق العامة.
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