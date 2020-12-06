منها الكركم والشوربة .. أطعمة تخفف معاناتك مع آلام الحلق

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء الصحة إلى تناول بعض الأطعمة التى تساعد على تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق فى فصل الشتاء، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز"، منها: -الكركم: يعمل على تخفيف آلام التهاب الحلق لغناه بمضادات الأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاى وغيرها من المشروبات. -البيض المخفوق: يعد من الأطعمة المفيدة لاحتوائه على مواد مضادة للالتهاب مثل الأوميجا 6 والبروتينات، بالإضافة إلى سهولة بلعه. -الخضراوات المطبوخة: تتميز بغناها بالمعادن والفيتامينات التى تعزز الجهاز المناعى. -شوربة الدجاج: يساهم فى تعويض نقص السوائل الواجب تناولها عند التهاب الحلق، بالإضافة إلى قيامه بزيادة قدرة الأغشية على امتصاص السوائل. -اللبن الرائب: يعد من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق، وذلك لعدة أسباب أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوى على بكتيريا نافعة تساعد فى تعزيز جهاز المناعة.

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