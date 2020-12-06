روبوت يتمكن من إعداد الوجبات للمطاعم وتنظيف المطابخ

جدة - نرمين السيد - وجاءت فكرة المطبخ الآلى لعالم الرياضيات وعالم الكمبيوتر الروسى مارك أولينيك، إذ يتمكن الروبوت من إعداد الوجبات للمطاعم وتنظيف المطبخ.

وأشار أولينيك إلى ارتفاع تكلفة الروبوت، لمبلغ 248 ألف جنيه إسترلينى، وقال صاحبه إن سعر الروبوت يعادل سيارة خارقة أو يخت صغير، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وتم تطوير المطبخ الآلى بمساعدة تيم أندرسون، مبتكر الطهى إذ تم التقاط تقنيات الطبخ لأندرسون بشكل ثلاثى الأبعاد وترجمتها إلى حركة رقمية أنيقة باستخدام خوارزميات مخصصة.

وابتكر أندرسون وزملاؤه الطهاة نيكول بيسانى وأندرو كلارك 30 طبقًا لعرض قدرات النظام عند الإطلاق، مع إضافة وصفات جديدة كل شهر.

ويتمتع الروبوت بذراعيين آليين مفصلية بالكامل تم تطويرهم من خلال التعامل مع شركة الروبوتات الألمانية الرائدة عالميا "Schunk"، وتساعد تلك الأذرع الروبوتات بأخذ المكونات من الثلاجة الذكية وضبط حرارة الفرن وغيرها.