فريق بجامعة الإسكندرية يطور بروتوكول علاج جديد للحد من تكاثر كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن فريق بحثى من أساتذة الجامعة يعكف على تطوير بروتوكول علاج جديد من شأنه الحد من تكاثر فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وتجنب المضاعفات الناتجة عن الإصابة به.





وأضاف قنصوة، فى تصريح له، اليوم الأحد، أن البرتوكول الجديد يهدف إلى تقييم فعالية استخدام دواء "الإيماتينيب" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، الذين يعانون من أعراض تنفسية متوسطة إلى شديدة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا الدواء له عدة فوائد تشمل قدرته على تصحيح مسارات المناعة لدى المريض، ومهاجمة الفيروس والحد من نشاطه، فضلا عن قدرته على تحسين أداء الخلايا المبطنة للأوعية الدموية، ما قد يحد من الارتشاح بها.

وأشار إلى أنه يجرى تقييم دور العلاج بدواء "الإيماتينيب" فى الحد من تطور المرض، من خلال قدرته على تحسين أعراض المرضى وتعافيهم دون الحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس الاصطناعى، بالإضافة إلى تقييم سرعة تحسن التحاليل الطبية من دلالات الالتهاب ودلالات التجلط، ومدى تحسن آثار الإصابة بالأشعة المقطعية للصدر.

وأوضح أن المشروع البحثى – الممول من الهيئة المصرية لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار – يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم البحث العلمى، وترسيخ دوره فى خدمة المجتمع ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ووفقا لجامعة الإسكندرية، يتوفر دواء "الإيماتينيب" فى صورة أقراص عن طريق الفم، مما يسهل استخدامه وتوفيره لعدد كبير من المرضى.

يشرف على المشروع البحثى مجموعة كبيرة من أساتذة كلية الطب بجامعة الإسكندرية، وهم كل من الدكتور سمير حلمى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر والمناعة، والدكتور عاصم عبدالرازق، أستاذ التخدير والرعاية المركزة، والدكتور محمد حلمى زيدان، أستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور عادل زكى، أستاذ الصحة العامة والإحصاء الطبى.

ويتضمن فريق الإشراف الدكتور هاني سمير أسعد، مدرس الطب الحرج والباحث الرئيسى للمشروع، بالتنسيق مع الدكتور تامر عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، والدكتورة رشا الشنيطى، رئيس وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية.

يذكر أن الأبحاث أظهرت أن فيروس كورونا المستجد يتمكن من الدخول إلى خلايا الجسم والسيطرة عليها وإفقادها لوظيفتها، لا سيما خلايا الرئة، ما يتسبب فى فشل بوظائف التنفس، وخلايا القلب، فيتسبب فى ضعف أداء عضلة القلب، وخلايا الأوعية الدموية.

وتختلف حدة المرض والأعراض لدى المصابين بالعدوى حسب استجابة مناعة الجسم للفيروس، فينتج من محاربة الجسم للعدوى مجموعة من السموم والمركبات المناعية، التى فى بعض الأحيان، تحدث أضرارًا ومضاعفات أكثر خطورة من الفيروس نفسه.