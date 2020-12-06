أخصائية تغذية تحذر 3 فئات من الإفراط فى تناول اليوسفى

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن اليوسفى يعد مادة غنية بالفركتوز، مضيفة أن كمية الكربوهيدرات المتواجدة فى اليوسفى هى الأكبر مقارنة بالفواكه الحمضية الأخرى، وفقا لـ "تى فى زفيزدا"، وأوضحت أن اليوسفى له تأثير عطرى على النظام العصبى ويقوم بتحسين الحالة المزاجية للإنسان، مشددة على أن تناول كميات كبيرة من السكر تهدد بالوزن الزائد.
ونصحت مرضى السكرى بالتحكم فى أنفسهم عند تناول اليوسفى، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الانتباه إلى استهلاك ثمار الحمضيات، لوجود احتمال لتطوير خلايا التهاب الأنف التحسسى، بالإضافة مصابى أمراض الجهاز الهضمى.
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