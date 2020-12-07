بسبب إنفلونزا الطيور .. بريطانيا تعدم 30 ألف ديك رومى

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن وزارة البيئة، أنه تم الإبلاغ عن تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعة للديك الرومى فى نورفولك شرقى إنجلترا، وأنه تم إعدام أكثر من 30 ألف طير، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وحسب صحيفة "ذى صن" البريطانية، فإن "تفشى إنفلونزا الطيور وإعدام الكم الهائل منها، يمكن أن يؤدى إلى نقص فى محلات البقالة عشية أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة". وذكرت الصحيفة فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، أنه تم تسجيل تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعة فى شمال يوركشاير، مما أدى إلى إعدام 10.500 ديك رومى. ويعد الديك الرومى واحدا من أكثر الأطباق شعبية على طاولة عيد الميلاد البريطانية.

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