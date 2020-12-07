صباحك ومطرحك..مصر الخير تواصل دعم الأسر الأكثر احتياجا فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأشارت أمل خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" الذماع على الراديو 9090، فى لقائها مع الإعلامى أحمد يونس، إلى اهتمام مؤسسة الخير منذ عامين بتوفير جواكيت للأطفال المستحقين، ولكن فى 2020 تعمل الحملة على بناء أسقف، وتوفير الجواكيت الثقيلة والموارد الغذائية المهمة.

وقالت أمل مبدى: "مؤسسة مصر الخير أول منظمة خيرية توفر اللحاف للمستحقين مع البطانية.. عشان يتغطوا زى ما احنا بنتغطى فى بيوتنا ببطانية ولحاف".

وأوضحت أن المؤسسة تقدم الخدمات للمستحقين بعد رصد الحالات ودراستها فى كل محافظات الجمهورية بالأماكن الأكثر احتياجا.

وخاطبت المتبرعين وقالت: "ممكن للمتبرعين أن يروا بأنفسهم جودة البطاطين والجواكيت ومكونات الكرتونة الغذائية لأنها موجودة فروع stores مصر الخير المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية".