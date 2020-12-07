أحمد يونس يتصدر تويتر.. والمغردون: عظمة المود

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدره واحتلاله التريند الأول، وقال: "اتوبيس السعادة مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "صبحاوى على طول"، "رقم واحد"، "أفضل وقت"، "عظمة على عظمة المود".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة من الأغانى المتنوعة، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.