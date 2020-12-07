صور..طرق ارتداء الفساتين الضيقة مع الحجاب

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جدة - نرمين السيد - ومن الممكن تنسيق الفساتين الضيقة مع الحجاب، والذى يأتى بموديلات مختلفة منه الستان، أو القطن أو الصوف.
ويمكن ارتداء الفستان الضيق الذى يمتد طوله لنهاية الساق مع الحجاب وذلك عند تنسيقه مع قميص بلون يتماشى معه، ويفضل اختيار طرحة بنفس لون التوب أو لون آخر محايد.
وتلجأ بعض الفتيات إلى تنسيق ذلك النوع من الفساتين مع الكارديجان أو المعاطف الطويلة أو البليزر، لإخفاء شكل الفستان الضيق والظهور فى صورة محتشمة.
كما يتلاءم الجاكيت الجينز الطويل أو القصير أو الجلد مع الفستان الضيق، حتى يصرف النظر عن شكل الفستان الضيق والحصول على إطلالة أنيقة جذابة.
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