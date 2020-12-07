وسط القلق والتوتر.. السكريات تعرضك للإصابة بالشيخوخة المبكرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطبيب الروسى ألكسندر مياسنيكوف، أن السكريات لا تساهم فى تحفيف التوتر وتحسين المزاجية بل يتسبب الإفراط فى تناولها فى التعرض للشيخوخة المبكرة. وأضاف ألكسندر أن السكر ليس العنصر الغذائى الوحيد الذى يسبب الشيخوخة بل اللحوم المصنعة فقد تتسبب فى تجاعيد الوجه فى سن صغير، وفقا لغناها بالدهون المشبعة واللحوم، وفقا لما جاء فى موقع "روسيا اليوم". وقدم نصائح تساعد على تحسن المزاج وهى الحصول على نظام غذائى غنى بالخضراوات والفاكهة والأسماك ومنتجات الألبان واللحوم المسلوقة.

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