صور- نينا موريش.. تفوز بـ ملكة جمال كرواتيا فى العشرين من عمرها

جدة - نرمين السيد - وقضيت نينا موريش فترة بالولايات المتحدة ثم انتقلت إلى إيطاليا حتى تفوز بشهرتها هناك واستمرار مهنتها كعارضة أزياء. وتألقت موريش فى مجال الأزياء ونالت شعبية كبيرة، لجمال ملامحها ورشاقة قوامها، بالإضافة إلى دورها كمقدمة تلفزيونية. وشاركت فى مسابقات الجمال عام 1996، وفازت بلقب "ملكة جمال كرواتيا". وتزوجت من فابريزيو كورونا عام 2001، ولكن لم يستمر زواجهما طويلا ففى عام 2007 انفصلت عنه لتورطه فى تهمة غسيل الأموال.

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