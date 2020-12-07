تحديث أفرغ بطارية هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - قدم مستخدمو أيفون شكواهم بعد تثبيت تحديث النظام على هواتفهم، بسبب إفراغ البطارية بشكل أسرع من المعتاد.

وتفقد بعض الهواتف ما بين 20 إلى 40 % من طاقة بطاريتها طوال الليل، بينما يمكن أن تستنزف وحدات أخرى ما يصل إلى 50 % خلال 30 دقيقة فقط من الاستخدام، وفقا لما جاء فى موقع "أبل".

وعانى الأفراد الذين يستخدمون أجهزة iPhone XS و iPhone 7 و iPhone 6s و iPhone SE الجيل الأول و iPad Pro 2018 من مشكلة سرعة إفراغ البطارية، بالإضافة إلى رفع الحرارة أثناء الشحن، لذلك تستعد الشركة لحل تلك المشكلة.