مسنة كرواتية 99 عاما تنتصر على كورونا

جدة - نرمين السيد - أصيبت مارجريتا فى أواخر شهر أكتوبر بدار مسنين وسط مدينة كارلوفاك، ونقلت بعدها إلى مستشفى أوجولين العام بعد أن ثبتت النتائج إصابتها بكورونا ولم يظهر عليها أى أعراض.

وتواجدت بالمستشفى لمدة 3 أسابيع حتى تحسنت حالتها، ولكنها استمرت طريحة الفراش لكبر سنها وهشاشتها وبرغم ذلك أنها لا تعانى من أى ظروف صحية خطيرة ويقال إنها ذهبت للعيش فى المنزل قبل بضعة أشهر فقط، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

وأشارت جريدة كرواتيا الأسبوعية إلى أن تلك المسنة نجح من حربين وحتى وقت قريب لم تذهب للطبيب، ولم تجرى عملية جراحية فى حياتها سوى مرة واحدة منذ 40 عاما، ولم تتناول أى أدوية للضغط كما أن كورونا لم يلحق بها ضرر، وعلقت الجريدة بأنها أخبار سارة وسط كآبة الوباء.