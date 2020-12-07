الينابيع الحارة.. سبب خروج النار من باطن الأرض فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد ثروت هيكل، أستاذ قسم الجيولوجيا بجامعة طنطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن ظاهرة خروج النار من باطن الأرض تعد قديمة ومنتشرة فى أماكن كثيرة من العالم منها الهند، تركيا، مصر، والصين.

وهى ظاهرة تسمى بـ "الينابيع الحارة" والتى تحدث نتيجة دورة المياة فى بطن الأرض، وعندما تضعف تنطلق المياه الحارة على سطح الأرض، وتنتج الحرائق والنيران بسبب الصخور المرتبطة بالمياة تسمى صخور "طفلة بيتومينية" بها مواد قابلة للاشتعال، وبمجرد ما تلتصق الحرارة بتلك الصخور تخرج النيران والحرائق.

وقال هيكل: "تنتشر ظاهرة الينابيع الحارة فى منطقة الصحراء الغربية، وموجود فى اليمن وكثير من الدول، مع العلم أن هذه الينابيع الحارة لها فائدة طبية لوجود بعض الأملاح فيها الذى يسبب فى شفاء بعض الأمراض فى كثير من الأحياء".

وأضاف أن المياه الحارة إذا انتشرت وتكونت تصبح عبارة عن منتجعات صحية فى كثير من بلدان العالم، ولم تتواجد فى مصر سوى بمنطقة الصحراء الغربية.

وأوضح قائلا: "لم تشير تلك النيران إلى وجود معادن، بل الصخور الحاوية بالمياه بها مواد قابلة للاستعال والحرارة أدت لاشتعالها، والمياه بها كثير من المعادن المهمة لشفاء بعض الأمراض وخصوصا أمراض المفاصل والعظام".

وهذه الينابع الحارة استخدمت استخدام جيدا فى الهند وتركيا للشفاء، وتعد هى ثروة طبيعبية وليست كارثية يمكن استخدامها واستغلالها طبيا بمنطقة الصحراء الغربية فى الوادى الجديد.

وناشد المحافظة بضرورة الاستغلال الأمثل لظاهرة "الينابيع الحارة" فى المجالات الصحية لعلاج الكثير من الأمراض.