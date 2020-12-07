منها الشاى بحليب.. هانى الناظر يرد على خرافات السوشيال ميديا وردها العلمى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك" أن هناك الكثير من الأكاذيب والخرافات المنتشرة على السوشيال ميديا.





ونفى الناظر أول أكذوبة منتشرة على السوشيال ميديا، وهى أن مصر أكبر دولة فى العالم فى الإصابة بالسرطان، ورد الناظر: "الدانمارك هى الأولى وتليها أستراليا وأمريكا وفرنسا وبقية دول أوروبا وتأتى مصر فى المؤخرة حسب بيانات منظمة الصحة العالمية".

وتداولت إشاعة تقول أن تجميد الخبز والثوم فى أكياس بلاستيك بالفريزر يصيب السرطان، وأوضح الناظر أن ذلك كلام غير علمى.

أما عن شائعة بيات الأرز والملوخية فى الثلاجة ينتج عنه ديدان، رد ساخرا: "تهريج مضحك"، وبالنسبة لإعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان، قال الناظر: "كلام غير علمى تماما".

ورصد بعض الخرافات التى نفى صحتها، ومنها: أكل الموز بعد البيض يؤدى للوفاة، وتناول الصمغ العربى يشفى من الفشل الكلوى، وشرب الشاى أو النسكافيه مع اللبن يسبب أمراضا عديدة، مرقة الدجاج تسبب الإصابة بالسرطان، القمل فى الشعر يمنع الإصابة بالجلطات الدماغية ويمنع سقوط الشعر، شاى إكسترا به مواد مسرطنة.

وانتشرت أكذوبة تقول إن الخضراوات والفاكهة المصرية كلها ملوثة وتسبب السرطان وتنقل فيروس سى، ورد الناظر موضحا أن فيروس سى لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب ولكن بالدم كما أن المنتجات الغذائية المصرية لا تسبب السرطان والدليل على هذا أن ترتيب مصر متأخر عالميا فى نسبة الإصابة بالمرض مع الزيادة الكبيرة فى عدد السكان سنويا وانخفاض نسبة الوفيات.

وتابع: رصد الأكاذيب التى نفى صحتها ومصداقيتها علميا، ومنها: وضع البصل فى غرفة النوم ليلا يمنع إصابة الإنسان بالأمراض، تناول البنادول مع "السفن" يؤدى للوفاة، الحلويات والشوكولاتة بأنواعها المختلفة ومنتجات غذائية أخرى تنتجها المصانع المصرية معظمها بها مواد مستخلصة من الخنزير، تسخين الطعام فى الميكرويف خطر ويسبب السرطان، الموز مع اللبن ضار بالصحة وخطر.

واختتم كلامه بنصيحة لمتابعيه، وقال: "لا تصدقوا التخاريف والخزعبلات التى تنتشر على صفحات السوشيال ميديا واسألوا أهل العلم قبل نشرها على صفحاتكم منعا لنشر الجهل بين الناس".