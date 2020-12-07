إنفوجراف- الصحة: نصائح أثناء التصويت بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند التواجد داخل منطقة الاقتراع، والتخلص منها بوضعها داخل كيس بلاستيك وغلقه جيدا وإلقاؤه فى سلة المهملات.

وشددت على الإكثار من غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل عملية الاقتراع وبعدها، أو استخدام معقم يدين يحتوى على 60% كحول على الأقل.

وأشارت إلى أهمية تحقيق التباعد الاجتماعى من خلال ترك مسافات تصل إلى متر بين الآخرين والالتزام بالعلامات المخصصة لتحديد المسافات الآمنة.

ونصحت الصحة بالحرص على تطهير الأقلام المستخدمة فى عملية الاقتراع، أو استخدام المناديل الورقية أثناء استعمال الأقلام فى عملية التصويت.

وقالت الصحة: "ينصح بالعودة إلى المنزل وعدم استكمال عملية الاقتراع إذا كنت تعانى من الحمى وأعراض الجهاز التنفسى "كحة وحرارة فوق 38 درجة، وضيق تنفس" ثم التوجه لأقرب مستشفى للكشف والمتابعة".