الصحة تحذر 3 فئات من السفر

جدة - نرمين السيد - وشددت الصحة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر لأجل تحقيق التباعد الاجتماعى وتجنب الإصابة بكورونا.

ويجب على المسافر مراعاة آداب العطس والسعال، والتدقيق فى نظافة اليدين.

وقالت الصحة أنه يرجى على المسافر الامتناع عن السفر أو تأجيله فى حالة مرضه أو معاناته من أعراض تشبه كورونا، وإذا كان المسافر من كبار السن أى يزيد عمره عن 60 عاما، وإذا كان يعانى من أمراض مزمنة.