جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، فيديوجراف، يتضمن آداب العطس والسعال للوقاية من فيروس كورونا فى مكان العمل.





وحرصت الوزارة على تشجيع الجميع على مراعاة الآداب التى ينبغى الالتزام بها عند السعال أو العطس فى مكان العمل، والعطس فى الكوع أو منديل. يأتى ذلك فى إطار النصائح التى تحرص وزارة الصحة، على تقديمها بشكل مستمر عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للوقاية من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. آداب العطس والسعال للوقاية من فيروس كورونا فى مكان العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.