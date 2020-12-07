صور..اللون الأسود يشعل الريد كاربت بمهرجان القاهرة

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جدة - نرمين السيد - وتختلف قصات وموديلات الفساتين والجمبسوت السوداء، ولكن جميعها تمنح مرتديها أناقة وجاذبية، مثل إطلالات الفنانات فى مهرجان القاهرة السينمائى 2020.
وارتدت أكثر من فنانة، الفساتين ذات اللون الأسود على الريد كاربت منهم الفنانة هنادى مهنا التى ارتدت فستان أسود طويل وبأكمام طويلة، بينما لجأت ملك أحمد زاهر إلى الاستعانة بفستان أسود بقصة الكم الواحد ونسقت مع إطلالاتها حذاء وشنطة سوداء.
كما استعانت ريهام عبدالغفور، بجمبسوت بكم أنيقة نالت بها إعجاب متابعيها، بالإضافة إلى هنا شيحة التى ارتدت جمبسوت بأكمام مفتوحة.
وتألقت الفنانة مريم الخشت، بإطلالاتها على الريد كاربت، بارتداء جاكيت بدلة وبنطلون أوفر سايز.
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