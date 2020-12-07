صور.. ملكة جمال مصر تروج للسياحة فى الغردقة

جدة - نرمين السيد - والتقطت نسمة عطا الله، الصور، على هامش مشاركتها ضمن لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، التى اختتمت أعمالها أمس بمدينة الغردقة.

وجاءت الجلسة، بهدف الترويج للسياحة الداخلية فى مصر، وخصوصًا فى مدينة الغردقة التى تتمتع بميزات سياحية، جعلت منها أفضل مزار سياحى فى العالم.

وأطلت نسمة عطا الله، فى جسلة التصوير التى حظيت إعجاب جمهورها، بفستان شيفون، متعدد الألوان، وحذاء "نيود"، معلقة: "كان من المفترض أن تكون الحياة ملونة".