الصحة العالمية لا تتوقع إلزام الدول مواطنيها بلقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرة لقاحات التحصين والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية كيت أوبراين فى مؤتمر صحفى لها، اليوم الاثنين، بحسب "روسيا اليوم": "لا أعتقد أن تصدر أى دولة قرارا رسميا بتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بشكل إلزامى". وأضافت: "قد تتطلب الظروف المهنية فى بعض البلدان التوصية بالتطعيم".

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