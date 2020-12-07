إنفوجراف.. إرشادات للوقاية من سرطان الثدى

جدة - نرمين السيد - وتضمن الإنفوجراف، الذى نشرته الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، الالتزام بالكشف المبكر على الثدى فى الوحدات الصحية، والفحص الذاتى كل شهر.

كما نصحت باتباع العادات الصحية التالية "المحافظة على الوزن، وممارسة رياضة المشى بانتظام، والرضاعة الطبيعية إذا أمكن ذلك".

وأوضحت الوزارة، أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تستقبل السيدات من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً، للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة، وتقديم العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.