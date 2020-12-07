- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتضمن الإنفوجراف، الذى نشرته الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، الالتزام بالكشف المبكر على الثدى فى الوحدات الصحية، والفحص الذاتى كل شهر.
كما نصحت باتباع العادات الصحية التالية "المحافظة على الوزن، وممارسة رياضة المشى بانتظام، والرضاعة الطبيعية إذا أمكن ذلك".
وأوضحت الوزارة، أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تستقبل السيدات من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 3 مساءً، للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة، وتقديم العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. إرشادات للوقاية من سرطان الثدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.