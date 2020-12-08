كورونا يصيب الأسود فى حديقة حيوانات برشلونة

وقالت "مورى"، فى مقابلة تلفزيونية، بحسب "وكالة سبوتنيك" : "أصيبت الأسود بفيروس كورونا فى النصف الثانى من العام، عندما كانت حديقة الحيوان مغلقة".
وبحسب "مورى": تم التعرف على حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفحص الروتينى، الذى تم من خلاله إخضاع الحيوانات لاختبار مصلى واختبار المناعة، وبحسب المدير، تجلت الأعراض فى العطس والسعال".
وقالت "مورى": "كان الأمر أشبه بسيلان من الأنف بالنسبة لها (للأسود)"، مضيفة بأنها جميعها بصحة جيدة الآن".
وبحسب مديرة حديقة الحيوانات، لم ينتقل الفيروس من الأسود إلى البشر فهذا يتطلب اقتراب كبير للغاية، والحيوانات الأخرى لم تصب.
وتعتبر هذه هى الحالة الثانية إلى الآن فى إسبانيا بعد اكتشاف قطة أصيبت بفيروس كورونا سابقا.
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