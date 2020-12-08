روبوت يجنب الأطفال الحوادث والمخاطر المحتملة

جدة - نرمين السيد - الروبوت الصغير يوضع على أكتاف الأطفال، وهو فى الأساس جهاز لإرشادات السلامة المرورية، لأنه ملىء بأجهزة الاستشعار التى تنبه الأطفال للمخاطر المحتملة.

يستخدم الروبوت تقنيات ADAS، ويعتمد على الاتصال البسيط لجعل الأطفال أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة.

زادت أجهزة الاستشعار فى صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، لمساعدة السائقين على التنبه للخطر، وهذه التكنولوجيا متاحة الآن فى سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعى.

تسمح هذه التكنولوجيا بالضغط على المكابح تلقائيا إذا كنت على وشك الاصطدام بالسيارات الأخرى، والمساعدة فى إبقائك ضمن علامات الطريق، وتصحيح مسار السيارة إذا انحرفت عن المسار بشكل غير متوقع بحسب موقع العربية.

ويمكن للروبوت فعل القليل من ذلك للأطفال الذين يسيرون على الأقدام، والاستجابة لهذه التكنولوجيا الجديدة كانت إيجابية بين الأطفال وأولياء الأمور فى اليابان.