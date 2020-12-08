كالعادة.. ابدأ صباحك مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وكتب الإعلامى أحمد يونس على حسابه بموقع تويتر:" ولا يزال ابدأ صباحك مع يونس يتصدر التريند المصرى على تويتر.. دمتم متصدرين يا أحلى صبحاوية". وتضمنت الحلقة إذاعة العديد من الأغنيات التى يحبها الجمهور والمستمعين، وحاز البرنامج إعجاب المتابعين المتفاعلين من خلال التغريدات والرسائل والتعليقات على صفحة الراديو 9090. برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.

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