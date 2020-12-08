صور.. ابنة ستيف جوبز تشق طريقها كموديل لماركات عالمية

جدة - نرمين السيد - قدمت إيف جوبز أول إعلان دعائى لها، لماركة منتجات تجميلية، وظهرت فيه داخل حوض استحمام وتضم ملمع الشفاة الذى تروج له.

ابنة ستيف جوبز ستتخرج من جامعة ستانفورد قريبا، وهى أيضا نجمة فروسية صاعدة، وإيف واحدة من 4 أبناء أنجبهم رجل الأعمال الراحل، تعمل شقيقتها الكبرى ليزا كاتبة، وشقيقها ريد غارق فى أبحاث علاج مرض السرطان، وشقيقتها إيرين تدرس الهندسة المعمارية.

وصف موقع cnbc ابنة ستيف جوبز، بأنها ورثت طموح والدها، وتخلق فى الحياة طابعا خاصا بها، وضجة تعبر عن شخصيتها المنفصلة عن عائلة الملياردير التى تبلغ ثروتها أكثر من 20 مليار دولار.

تتنافس وريثة آبل بانتظام فى مسابقات الفروسية، وعروض الخيول، وفازت من قبل بعدة سباقات فى كندا وبريطانيا.