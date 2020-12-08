ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت كريستين تشوى، أنها عقب تلقى لقاح شركة فايزر، تعرضت لألم شديد فى جانب الحقن، وصداع، وغثيان، وحمى وصلت لـ40.5 درجة مئوية.
وأشارت إلى الخوف الذى أصابها بعد أخذ اللقاح، وخصوصا مع ظهور الأعراض الجانبية، مؤكدة ضرورة أن يوجه الأطباء المرضى بأن هذه الأعراض لا قلق منها، ولا تشير إلى الإصابة بكورونا، حتى لايفقد الناس الثقة فى اللقاح.
وأصبحت البريطانية مارجريت كينان البالغة من العمر 91 عامًا، اليوم، أول شخص فى العالم يحصل على لقاح معتمد لفيروس كورونا.
وقالت فى تصريحات صحفية عقب تلقى اللقاح: "أشعر بامتياز كبير كونى أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمناها، لأنها تعنى أنه يمكننى أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتى وأصدقائى فى العام الجديد ونصيحتى لأى شخص عرض اللقاح هو أن يأخذها إذا كان بإمكانى الحصول عليه فى عمر 90، فيمكنك الحصول عليه أيضًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متطوعة بتجارب لقاح فايزر تتحدث عن الآثار الجانبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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