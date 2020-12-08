متطوعة بتجارب لقاح فايزر تتحدث عن الآثار الجانبية

جدة - نرمين السيد - قالت متطوعة شاركت مؤخرًا فى تجارب المرحلة الأخيرة للقاح فايزر لكورونا، إنها تعرضت لمجموعة من الآثار الجانبية، بعد الحقن مباشرة، إلا أنها اختفت مع مرور 24 ساعة، من الحقن بالجرعة الثانية.





ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت كريستين تشوى، أنها عقب تلقى لقاح شركة فايزر، تعرضت لألم شديد فى جانب الحقن، وصداع، وغثيان، وحمى وصلت لـ40.5 درجة مئوية.

وأشارت إلى الخوف الذى أصابها بعد أخذ اللقاح، وخصوصا مع ظهور الأعراض الجانبية، مؤكدة ضرورة أن يوجه الأطباء المرضى بأن هذه الأعراض لا قلق منها، ولا تشير إلى الإصابة بكورونا، حتى لايفقد الناس الثقة فى اللقاح.

وأصبحت البريطانية مارجريت كينان البالغة من العمر 91 عامًا، اليوم، أول شخص فى العالم يحصل على لقاح معتمد لفيروس كورونا.

وقالت فى تصريحات صحفية عقب تلقى اللقاح: "أشعر بامتياز كبير كونى أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمناها، لأنها تعنى أنه يمكننى أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتى وأصدقائى فى العام الجديد ونصيحتى لأى شخص عرض اللقاح هو أن يأخذها إذا كان بإمكانى الحصول عليه فى عمر 90، فيمكنك الحصول عليه أيضًا".