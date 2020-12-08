إصابة 4 أسود بفيروس كورونا فى حديقة حيوان ببرشلونة

جدة - نرمين السيد - لاحظ حراس الأسود فى الحديقة ظهور أعراض طفيفة لفيروس كورونا عليهم، بعد أن إثبتت التحاليل إصابة 2 من عمال حديقة الحيوان الشهر الماضى بحسب موقع ديلى ميل. أجريت التحاليل pcr على الأسود بنفس الطريقة التى يختبر بها إصابة البشر بفيروس كورونا، وهم 3 إناث وذكر واحد، وتحقق السلطات الإسبانية فى سبب الإصابة خوفا من تفشى المرض فى الحديقة. تواصلت الإدارة البيطرية فى حديقة حيوان برشلونة بزميلتها فى برونكس بنيويورك، لطلب النصيحة منهم فى كيفية علاج والتعامل مع الحيوانات المصابة، بعدما أعلنت الأخيرة فى أبريل الماضى إصابة 4 نمور و3 أسود بفيروس كورونا.

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