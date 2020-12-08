اليونيسف تحذر من استمرار الآثار الضارة لكورونا على تعليم الأطفال

جدة - نرمين السيد - أفادت منظمة اليونيسف، بارتفاع عدد الأطفال المتأثرين بإغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا بنسبة 38 % فى نوفمبر، مما أثر بشكل كبير على التقدم المحرز فى عملية التعلم ورفاه 90 مليون طالب إضافى على مستوى العالم.





وأشارت المنظمة، فى بيان لها اليوم، إلى أن شهر أكتوبر شهد انخفاضا فى عدد تلاميذ المدارس المتأثرين بإغلاق المدارس بمقدار ثلاث مرات تقريبا. وأوضحت المنظمة، أن ملايين الأطفال ما زالوا خارج الفصول الدراسية منذ أكثر من تسعة أشهر، والعديد منهم يعيشون مجددا هذه الاضطرابات، معربة عن خشيتها من إغلاق العديد من المدارس أبوابها بدون مبرر، وبدون التركيز، بشكل كاف، على اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل المدارس آمنة من فيروس كورونا.

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