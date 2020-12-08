التوت يقلل خطر الإصابة بالسكرى

جدة - نرمين السيد - ويعد العلاج الغذائى جزءًا مهمًا لحياة أفضل لمرضى السكرى، ويساعد وجود الكربوهيدرات المعقدة والمركبات النشطة بيولوجيًا فى التوت على التحكم فى مستويات الجلوكوز المرتفعة وتقليل المخاطر المرتبطة بمرض السكرى مثل أمراض القلب والالتهابات.

فيتامينات ومضادات أكسدة

تتميز فاكهة التوت بأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وحمض الفوليك، والمغذيات الدقيقة مثل البوتاسيوم وفيتامين K، والألياف والمنغنيز والنحاس وفلافونيدات البوليفينوليك مثل التانين والفلافونول والأنثوسيانين، وهو أحد مركبات الفلافونويد الأكثر انتشارًا فى التوت ويتأثر محتواها بالحد الأدنى من المعالجة.

مستويات الجلوكوز

وكشفت نتائج الدراسة أن تناول فاكهة التوت يساعد فى تعديل إفراز الجهاز الهضمى للهرمونات، التى تتحكم فى الشبع والجوع والاستجابة الأيضية.

مقاومة الأنسولين

ترتبط السمنة بمقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة الكوليسترول، وهى عوامل قد تسبب الإصابة بمرض السكرى وأمراض القلب، وأظهرت الدراسات العلمية أن تناول التوت البرى والأسود والأزرق يؤدى إلى تحسن قدرة الجسم على مقاومة الأنسولين لمن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

التوت الأسود وأكسدة الدهون

وفقًا لدراسة علمية، يزيد التوت الأسود من أكسدة الدهون عند تناوله أثناء الأنشطة البدنية ويوفر أيضًا طاقة عالية لأداء التمرين لفترة أطول، ويعزز التوت الأسود بناء العضلات والهيكل العظمى والأنسجة الدهنية السفلية، مما يساهم فى إنقاص الوزن.