سريلانكا : لقاح كورونا غير متاح حتى منتصف 2021 بسبب مشاكل فى التخزين

جدة - نرمين السيد - ونوه ساماراويرا إلى أن سريلانكا ستواجه مشكلات عملية فى تخزين اللقاحات تحت درجة الحرارة الباردة المطلوبة، حسب ما أشار موقع "نيوز واير".
ويتم استخدام لقاح "كوفيد-19" المعتمد فى بريطانيا حاليا من خلال وضعه فى درجة حرارة منخفضة جدا، ولكن سريلانكا لا تمتلك المرافق المناسبة الآن.
وقال كبير علماء الأوبئة إن سريلانكا ستحصل على اللقاح فقط عندما تتم الموافقة عليه عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية.
وحذر من أنه على الرغم من رفع الإغلاقات فى بعض المناطق، إلا أنه على المواطنين تجنب السفر غير الضرورى.
وكانت بريطانيا بدأت الثلاثاء، حملتها للتطعيم الجماعى ضد فيروس كورونا المستجد، اعتمادا على اللقاح الذى أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية، لتصبح أول دولة فى العالم تقدم على هذه الخطوة.
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