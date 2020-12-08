الصين ونيبال تسجلان ارتفاعًا جديدًا لجبل إيفرست

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الصينى، شى جين بينغ، خلال رسائل متبادلة مع نظيرته النيبالية، بديا ديفى بهاندارى، للإعلان بشكل مشترك عن الارتفاع الجديد لجبل إيفرست، إنه "فى العام الماضى، جرى التوصل إلى توافق بشأن الصين ونيبال للإعلان معا عن الارتفاع الجديد لجبل إيفرست، وتغلبت فرق البلدين على العديد من الصعوبات ونفذت عملها بشكل مضطرد لمدة استمر أكثر من عام، وحددت أخيرا ارتفاع سطح الثلوج لجبل إيفرست بناء على معيار الارتفاع العالمى.

واضاف، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، اليوم، أود أن أعلن رسميا مع الرئيسة بهاندارى أن الارتفاع الجديد لجبل إيفرست هو 8848.86 متر.

وتابع بينغ، أن الصين مستعدة للعمل مع نيبال لتعزيز التعاون بنشاط فى حماية البيئة لجبل إيفرست، والبحث العلمى وحماية الثروة الثمينة والبيت المشترك لشعبى البلدين".

من جهتها، قالت رئيسة نيبال فى رسالتها، إن التعاون بين البلدين فى مجالات مثل التنمية الاقتصادية والتواصل والعلوم الإنسانية يخدم مصالح البلدين، وإن جبل إيفرست رمز طويل الأمد للصداقة التقليدية بين الجانبين".

وتشير بعض التقديرات إلى أن قمة ايفرست، التى تعتبر أعلى قمة فى العالم، تشهد تحركا تجاه الشمال الشرقى بنحو 4 سنتيمترات كل سنة، كما شهدت زيادة فى ارتفاعه بمقدار 0.3 سنتيمتر سنويا.