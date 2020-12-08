إنفوجراف.. أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الأسباب، الإصابة بالربو الذى يؤدى إلى إصابة الممرات الهوائية الواصلة بين للرئتين، وبالتالى صعوبة التنفس، والإصابة بالسعال الشديد مع البلغم، وهذه يحدث بسبب الإصابة بالحساسية المزمنة.

وأوضحت أن الشعور بالحرقة فى المعدة، هو ارتجاع الطعام الحمضى من المعدة مرورا إلى المرئ، أمر يؤثر سلبيا على المجرى التنفسى ويعمل على التسبب فى الإصابة بالسعال، إضافة إلى الشعب الهوائية التى تعد أهم أسباب الأمراض الصدرية.

كما تضمت الأسباب الالتهاب الرئوى الذى ينجم عن تلوث الرئتين ويؤدى إلى الإصابة بالسعال والحمى وينتج ذلك بسبب وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، إضافة إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم الناتج عن تدفق نسبة كبيرة من الدم إلى القلب من خلال الشرايين الضيقة.