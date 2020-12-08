وكالة العقاقير الأمريكية: لقاح فايزربايونتيك ضد كورونا آمن

جدة - نرمين السيد - وكتب الخبراء فى الوكالة، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، أن بيانات السلامة التى شملت 38 ألفا من المشاركين فى التجربة السريرية على اللقاح، أكدت ميزات سلامة جيدة من دون تسجيل أى مشكلة محددة على صعيد السلامة تحول دون حصوله على ترخيص عاجل.

وكانت أكثر الآثار الجانبية لدى المشاركين فى التجربة السريرية البالغ عددهم 43 ألفا و252 شخصا وبينهم أطفال ومراهقين، تحسس فى مكان الحقنة فى الذراع بنسبة 48.1 بالمئة، وتعب بنسبة 62.9 بالمئة، وألم فى الرأس 55.1 بالمئة، وألم فى العضلات 38.3 بالمئة، وقشعريرة بنسبة 31.9 بالمئة، وأوجاع فى المفاصل 34.6 بالمئة، وحمى بنسبة 14.2 بالمئة، أما الآثار الجانبية الخطرة التى تستدعى الدخول إلى المستشفى مثلا، فكانت نادرة جدا فى مجمل التجربة السريرية مشكلة اقل أقل من 0.5 بالمئة.

وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن اللقاح آمن بغض النظر عن العمر والجنس والعرق أو وجود أمراض سابقة لدى الأشخاص.