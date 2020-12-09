الصحة توضح إجراءات يجب أن تتخذها الأم المصابة بكورونا أثناء الرضاعة

جدة - نرمين السيد - جددت وزارة الصحة والسكان التذكير بأهمية الاحتياطات الواجب اتخاذها للسيدات المرضعات فى تعاملها مع أطفالهن، خلال فترة إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، إذا نشرت إجراءات يجب أن تتخذها الأم المصابة بفيروس كورونا أثناء الرضاعة الطبيعية.





ويوضح الإنفوجراف التالى الذى أعدته وزارة الصحة إجراءات يجب أن تتخذها الأم المصابة بفيروس كورونا أثناء الرضاعة الطبيعية: وأوضحت الصحة أن فيروس لا ينتقل عن طريق لبن الثدى أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتى تأكدن من إصابتهن بالمرض. وأضافت أنه فى حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة للفيروس تنتقل من الأم للطفل من خلال لبن الثدى، تزيد من مناعته، بينما لا يعطى اللبن الصناعى تلك الحماية.

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