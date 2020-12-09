خبير تغذية : نقص فيتامين B12 يسبب تساقط الشعر

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن فيتامين B12 يساعد على تكون خلايا الدم الحمراء التى تنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم بما فيها بصيلات الشعر، وعند نقص هذا الفيتامين فى الجسم، لا تحصل بصيلات الشعر على كمية الأكسجين اللازمة، فيتوقف نمو الشعر بصورة طبيعية ويبدأ فى التساقط، بحسب ما جاء بموقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة نوفستى.



ويمكن تعويض نقص هذا الفيتامين بتناول مواد غذائية ومكملات خاصة، وأفضل مصدر لفيتامين B12 للإنسان هو اللحوم، والأسماك والدجاج والحليب ومنتجات الألبان المخمرة مثل الجبن والزبادى.

ويلعب هذا الفيتامين دورا فى الحفاظ على صحة الجهاز العصبى، ومع ذلك يمكن أن يسبب نقصه تلفا فى العصب البصرى نتيجة لتغيرات الجهاز العصبى.