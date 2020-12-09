صحصح صباحك مع يونس يتصدر تويتر.. والمغردون: عديت ليفل العظمة

جدة - نرمين السيد - أعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، اليوم الأربعاء، تصدره تويتر بهاشتاج اسمه "صحصح صباحك مع يونس" بعد إذاعة حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090.





وعلق يونس على تصدره تويتر، وقال: "التريند الأول فى مصر على تويتر". وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "عديت ليفل العظمة"، "الحالة اللى أنا فيها دى ياريتها تفضل باستمرار. وقدمت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك المذاع على الراديو 9090 والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات الترفيهية. برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.

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