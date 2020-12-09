صور..شيرمين شاهريفار ملكة الجمال الألمانية الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وفازت شيرمين بلقب ملكة جمال بعدما توجت فى مسابقة ملكة جمال أوروبا 2005 من قبل ملكة أوروبا السابقة سوزان لاكى فى باريس. وأصبحت ملكة جمال ألمانيا فى عام 2004 ثم فاز باللقب العام بمسابقة ملكة جمال أوروبا فى عام 2005 فى حين تتنافس فى فرنسا. وتحرص شيرمين فى الحفاظ على رشاقتها والانتظام فى ممارسة التمارين الرياضية، للتألق فى عالم الأزياء والموضة، وفقا لما نشرته من صور عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، بالإضافة إلى حبها الشديد لابنتها التى تشبهها فى ملامحها وجمالها.

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