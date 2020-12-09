صور.. الأحذية القطيفة تزيد من أناقتك فى شتاء 2021

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جدة - نرمين السيد - وتساعد الملابس والأحذية والشنط القطيفة على الظهور فى إطلالة أنيقة جذابة خلال فصل الشتاء.
ويمكن ارتداء البوت القطيفة مع مع الملابس القصيرة سواء بنطلون جينز أو تنورة قصيرة، لأنه يمنح قدم مرتديته مظهرا أنيقا.
وتلجأ بعض الفتيات إلى الاستعانة بالأحذية الكلاسيكية القطيفة ذا كعب عالى سواء فى أماكن العمل أو الخروجات المسائية والسهرات.
ويمكن ارتداء الحذاء القطيفة على إطلالة كاجوال من خلال اختيار موضة الحذاء الرياضى القطيفة، الذى يضفى لمسة من الفخامة والأناقة على إطلالة مرتديه.
وتظل أحذية البوت القطيفة ذات الرقبة العالية مثالية للغاية، لإطلالة جذابة وأنيقة، فهى تناسب كثيراً إطلالتك مع الفساتين والتنانير وغيرها، وأيضاً تناسب إطلالة السهرة فى الشتاء، فهى ستبقى ساقيك دافئتان إن كنت ترتدى ملابس قصيرة.
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