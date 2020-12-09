5 عادات يومية تحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة منها الرياضة

جدة - نرمين السيد - وممارسة العادات الصحية يوميا يقى من الإصابة بالأمراض المزمنة بنسبة 80%، ومن أبرزها وفقا لموقع "WebMD":

-الامتناع عن التدخين:

يزيد من فرص الإجهاد التأكسدى الذى يعد أحد عوامل ارتفاع مستوى السكرى فى الدم بالإضافة إلى رفع ضغط الدم.

-الوزن الصحى:

لأجل وصول الجسم للوزن الصحى يجب أن يقل مؤشر كتلة الجسم عن 30 درجة حتى لا يتم تصنيفه فى السمنة أو السمنة المفرطة، ويتمكن الوزن الصحى من تقليل فرص التعرض لنوبة قلبية بنسبة 81 % أو الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 50 %.

-الحركة يوميا:

تعمل الحركة اليومية على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم ووصولها لجميع الأعضاء، ويقلل ذلك من فرص التعرض لمضاعفات الأمراض.

-الأكل الصحى:

يلعب تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملى واللحوم البيضاء وتجنب اللحوم المصنعة، دورا هاما فى الحفاظ على ضبط مستوى السكرى فى الدم وتقوية الجسم وحمايته من الأمراض.