فيديو- تطبيق جديد لضعاف التحدث والحركة من جوجل

جدة - نرمين السيد - ويحمل تطبيق جوجل الجديد اسم "Look to Speak"، والذى يعد فى مراحله التجريبية على نظام أندرويد.

ويعمل التطبيق على سهولة تواصل مصابى بضعف فى مهارتى التحدث والحركة مع الآخرين من خلال الاعتماد على العين.

ويتم التحكم فى التطبيق من خلال حركة العين، فهو ينظر يمينا ويسارا حتى يتسنى له تصفح الاختيارات المتاحة إليه فى القائمة، وبعدها يقوم التطبيق بنطق الجملة التى وقع اختيار الشخص عليها، وفقا لما جاء فى موقع "ذا فيراج".

وأشار ريتشارد كيف، اختصاصى التخاطب فى شركة جوجل، إلى الخصوصية التى يتمتع بها التطبيق المتعلقة بالبيانات والمعلومات فيه، مضيفا دور التطبيق فى تقديم يد المساعدة للمحتاج للتعبير عن أرائهم ومشاعرهم.