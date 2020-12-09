أجيال .. طرق قياس وزن الطفل منذ ميلاده حتى 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضح رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، ضرورة الاهتمام بتسجيل وزن الطفل عند الولادة لمعرفة مدى مثالية وزنه مع الكبر.

وأشار إلى طريقة لقياس الوزن الطبيعى للطفل من سنة حتى 5 سنوات من خلال ضرب عدد السنوات فى 2+8، أى يصل وزن الطفل الطبيعى خلال السنة الأولى 10 كيلوجرامات.

ولكن الوزن المثالى يجب حسابه من خلال معدل اكتساب الوزن للأطفال خلال السنة الأولى الذى يتم حسابه بالأسبوع، ويصل الوزن المثالى للطفل خلال الثلاثة شهور الأولى 200 جرام فى الأسبوع.

وأشار إلى أن معدل اكتساب الوزن المثالى من الشهر الرابع حتى السادس يبلغ 600 جرام، وثالث 3 شهور يصل الوزن المثالى لـ 100 جرام، وأخر 3 شهور يصل للسبعين جرام.

والسنة الثانية لعمر الطفل يكون فى حدود الأربعين جرام خلال الأسبوع، وبعد مرور 6 سنوات من عمره يتم حساب وزن الطفل على الطول تربيع، ويجب أن يتراوح بين 19 و24 لأن ذلك هو الطبيعى