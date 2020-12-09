أجيال.. طريقة الاطمئنان على وزن الطفل الصحيح

جدة - نرمين السيد - وأوضح رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، تعريف الوزن الطبيعى للطفل.

وقال رفعت، إن الوزن الطبيعى أن يكون معدل النقص أو الزيادة عن الوزن المثالى لا يتجاوز نسبة 25%، لمعرفة إذا كان الطفل يعانى من نقص الوزن أو زيادته.

وحتى يصبح وزن الطفل مثاليا نصح الأهالى بالاطمئنان لكونه لا يعانى من أى حالة مرضية، ومعرفة الطرق الصحية لزيادة وزنه من الطبيب وذلك من خلال الاهتمام بالمحتوى الغذائى وتقديم الأطعمة المختلفة له وخصوصا التى تحتوى على الكالسيوم أو البروتين الذى يزيد من مساحة الكتلة العضلية للطفل.