أجيال.. أسباب نقص وزن الطفل عن الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى إمكانية معاناة الطفل من بعض الحالات المرضية التى تعيق زيادة وزنه ووصوله إلى الوزن المثالى.

وأوضح تسبب عدد من الغدد فى جسم الطفل فى حدوث بعض المشاكل، بالإضافة إلى معاناته من أمراض خصوصا بالجهاز الهضمى أو إصابته بمتلازمة سوء الامتصاص، أو مشاكل بالأسنان، أو نتيجة لبعض الأدوية أو ضعف مستوى أداء بعض الوظائف الحيوية لدى الطفل.

لذلك يجب فحص الطفل طبيا والتى تقوده إلى اختبارات معملية لمعرفة نوع الطفيليات التى تصيب جسمه أو معاناته من حساسية الأطعمة.

وحذر رفعت من استخدام أدوية فتح الشهية لأعراضها الجانبية التى تؤثر فى المقام الأول على الجهاز النفسى والعصبى للطفل، ولكن أحيانا الحالة تستوجب تناول بعض المكملات الغذائية بالإضافة إلى تناول الأطعمة.