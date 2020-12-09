إنفوجراف- الصحة تنشر إرشادات ارتداء الكمامة بطريقة آمنة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى ضرورة الحفاظ على غسل الأيدى لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

وأوضحت أن الكمامة ذات الاستعمال لا يمكن إعادة استخدامها، وعند التخلص منها يجب إلقائها فى سلة مهملات مغلقة.

وحذرت من ارتداء الكمامات المبللة أو الممزقة أو الفضفاضة، مضيفة قائلة: "لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط".

ونصحت بنزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس، وعدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة، وعدم نزعها للتحدث مع الآخرين.