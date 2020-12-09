ملابس مصنعة من أكياس البريد القديمة بـ445 إسترلينى

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جدة - نرمين السيد - وقرر المتجر الحفاظ على البيئة من التلوث وإعادة تدوير أكياس البريد القديمة لطرح سترات وحقائب.
ويصل سعر السترات إلى 445 إسترلينى، والحقائب تباع بـ 80 إسترلينى، مصنوعة من بقايا الحقائب التى كانت تستخدمها الخدمة البريدية، وتحتوى القطع الملابس المطروحة للبيع على أجزاء من شعار الشركة، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.
وتأتى السترات بألوان مختلفة منها الأحمر والأخضر والأسود، بينما الحقائب تأتى بحجمين حقيبة خضراء صغيرة بسعر 70 جنيه إسترلينى، وحقيبة حمراء كبيرة الحجم بسعر 80 جنيه إسترلينى، وذلك من تصميم "Labrum London".
وتم تصميم الكثير من قطع الملابس المختلف المصنعة من أكياس البريد، منها القبعات والقمصان وأغطية للرأس وحلى مصنوعة بمساعدة فريق " Royal Mail".
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