أجيال.. أسباب رفض الطفل للطعام

جدة - نرمين السيد - وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى تمتع الطفل بحرية رفض نوع معين من الطعام أو أكثر.
وأضاف رفعت أن الطفل من الممكن أن يرفض الطعام وفقا للطريقة المجهز بها لذلك على الأم الابتكار والاستعانة بطرق مختلفة فى إعداد الطعام مع الحرص على توفير العدد من الفوائد والمصادر الغذائية المهمة فيه.
ونصح الأم بتجهيز الطعام الطرى الذى يسهل بلعه مع إعداده بأحجام صغيرة، بالإضافة إلى استغلال نوع يحبه الطفل وتزوده بالعديد من العناصر الغذائية الغنية بالمعادن.
كما يرفض الطفل كمية الطعام الكبيرة، لذلك يجب وضع كميات قليلة ثم تزويدها، مع توفير المناخ المناسب المصاحب للبهجة والضحك وتجنب العصبية أو الضغط.
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