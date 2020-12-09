أبل تستعد لطرح سماعتها الجديد AirPods Max

جدة - نرمين السيد - وتساعد سماعة أبل الجديدة على حجب الضوضاء والأصوات الغير مرغوب فيها من الخارج و EQ التكيفى للحصول على جودة أفضل ووضوح أصوات المكالمات بسبب الميكروفات التى تحجب الضوضاء المحيطة.

وتتوفر تلك السماعة فى 15 ديسمبر بألوان مختلفة منها اللون الرمادى والفضى والأخضر والوردى والسماوى، وبسعر يصل إلى 549 دولارا.

تتطلب سماعات أبل جهازًا يعمل بنظام iOS 14.3 أو أحدث، و macOS Big Sur 11.1 أو أحدث ، و watchOS 7.2 أو أحدث للعمل والإعداد.

وأشار جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمى فى شركة أبل، إلى تميز سماعة الرأس لأبل لسهولة إعدادها وجودة صوتها وتصميمها.

وتشمل السماعات شريحة H1، والتى تظهر فى إصدارات الجيل الأحدث من AirPods وتسمح بعدد من أجهزة الاستشعار والميزات داخل الجهاز، حيث تسهل من التبديل التلقائى لتمكن المستخدمين من نقل الصوت بسلاسة بين iPhone و iPad و Mac - كما هو ممكن بالفعل مع AirPods.

وتتمتع "AirPods Max" بالمستشعرات البصرية وومستشعرات الموضع والذى يمكن أن يوقف الصوت بمجرد إبعادها عن الرأس.