قبل إقرار لقاح كورونا.. وكالة الأدوية الأوروبية تعلن تعرضها لهجوم إلكترونى

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام، إجراء تحقيق فى الحادث لكنها لم تكشف متى حصل الهجوم بالتحديد ولم تعط تفاصيل حول ما تم استهدافه.

وقالت: "وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم إلكترونى"، موضحة أنها "سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة".

وتابعت: "لا يمكن للوكالة أن تعطى تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر وسيتم توفير المزيد من المعلومات فى الوقت المناسب".