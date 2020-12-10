قبل إقرار لقاح كورونا.. وكالة الأدوية الأوروبية تعلن تعرضها لهجوم إلكترونى

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام، إجراء تحقيق فى الحادث لكنها لم تكشف متى حصل الهجوم بالتحديد ولم تعط تفاصيل حول ما تم استهدافه.
وقالت: "وكالة الأدوية الأوروبية تعرضت لهجوم إلكترونى"، موضحة أنها "سارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وثيق مع أجهزة تطبيق القانون وكيانات أخرى ذات صلة".
وتابعت: "لا يمكن للوكالة أن تعطى تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر وسيتم توفير المزيد من المعلومات فى الوقت المناسب".
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